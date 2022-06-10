Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Грузовые машины едут по мосту. Кадр из видео: YouTube / НОВОСТИ СЕГОДНЯ 24\7

В российском городе Благовещенск был открыт автомобильный мост через реку Амур, который проложил путь между Россией и Китаем, передает РИА Новости.

Как заявил глава Амурской области Василий Орлов, чтобы переехать мост Благовещенск-Хэйхэ, водителю необходимо будет оплатить 8700 рублей (примерно 64 тыс. тенге). Однако, когда мост себя окупит, цена станет ниже.

По словам полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, этот мост "станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая". Он подчеркнул, что в строительстве сооружения принимали участие российские и китайские стороны.

Министр транспорта России Виталий Савельев добавил, что благодаря открытию моста можно будет увеличить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год, а также сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле.

"Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", – сказал заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа.

Из России в Китай уже были направлены восемь грузовых машин, которые работают на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Из Китая в Россию тоже выехали восемь машин, они везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Согласно техническому заданию, по мосту ежедневно смогут проезжать 630 грузовых машин, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Ранее Китай запустил новый грузовой поезд в Германию через Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973522-otkryt-pervyy-avtomobilnyy-most-mezhdu-rossiey-i-kitaem/