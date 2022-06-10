Усилить санкции против Китая из-за репрессий в Синьцзяне предложили в ЕС

Иллюстративное фото: pixabay.com

9 июня Европарламент принял необязательную резолюцию, в которой осуждаются репрессии против уйгуров и других национальных меньшинств в Синьцзяне, передает Bloomberg.

Помимо этого, в документе европейские законодатели призывают ввести дополнительные санкции против Китая. Меры включают в себя запрет на товары из Синьцзяна, в изготовлении которых, как предполагается, был использован принудительный труд.

И второе - введение персональных санкций против лиц, которые причастны к репрессиям и угнетению мусульманских меньшинств в интернированных лагерях в Китае. В частности, речь идет о недавно опубликованных "полицейских файлах" Синьцзяна, к которым хакеры получили доступ.

Материалы включают в себя фото- и видеоматериалы с узниками лагерей, их персональные данные, данные об аресте и другое.

Резолюция ЕС носит символический характер. Но может сподвигнуть к осуществлению санкционных мер.

Китайское правительство не признает факт репрессий. По их словам, в эти лагеря люди идут добровольно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973509-usilit-sanktsii-protiv-kitaya-iz-za-repressiy-v-sintszyane-predlozhili-v-es/