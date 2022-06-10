Десятки российских компаний, попавших под санкции ЕС, переедут из Европы в Турцию

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Россия планирует переместить ряд своих компаний из стран Европы в Турцию. Этот вопрос стороны обговаривали на протяжении последних недель, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Habertürk.

Переговоры между Турцией и Россией длились последние 48 дней. Российская сторона была намерена переместить попавшие под санкции ЕС компании в Стамбул.

"По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", - говорится в материале от лица журналиста издания Четинера Четина.

Недавно с официальным визитом в Турцию прибыл глава российского МИД Сергей Лавров. Он встретился в Анкаре с коллегой Мевлютом Чавушоглу. А перед этим в стране побывала делегация из России, которая обсуждала условия переноса своих компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973492-desyatki-rossiyskih-kompaniy-popavshih-pod-sanktsii-es-pereedut-iz-evropy-v-turtsiyu/