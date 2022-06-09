Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов на импортозамещение

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о выделении российской стороной 1,5 млрд долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения, передает БелТА.

Об этом Лукашенко рассказал в ходе встречи с губернатором Курской области в России Романом Старовойтом.

"С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси", - сказал белорусский президент.

О перспективах сотрудничества в этой области между двумя странами в конце мая высказывался Владимир Путин.

Ранее Bloomberg сообщил, что с начала войны в Украине Беларусь обошла Германию по стоимости поставок товаров в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973384-rossiya-vydelit-belarusi-15-mlrd-dollarov-na-importozameschenie/