Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии, сообщили турецкие СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии сегодня, 9 июня, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Ожидается, что президент Турции выступит на учениях "Эфес-2022" в Измире. Выступление назначено на 13:00 часов по местному времени (16:00 часов по Нур-Султану).

В начале июня Эрдоган сообщил, что на границах Турции могут начаться антитеррористические операции. И окончательное решение по этому поводу будет вскоре принято. Кампания затронет четыре региона Сирии.

Против этого решения выступили Соединенные Штаты. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, данная операция подорвет усилия по борьбе с ИГ (организация запрещена в Казахстане).

Проведение Анкарой операции прокомментировали также в российском правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973378-erdogan-mozhet-obyavit-o-nachale-voennoy-operatsii-v-sirii-soobschili-turetskie-smi/