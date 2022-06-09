Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии, сообщили турецкие СМИ
Опубликовано:
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии сегодня, 9 июня, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Ожидается, что президент Турции выступит на учениях "Эфес-2022" в Измире. Выступление назначено на 13:00 часов по местному времени (16:00 часов по Нур-Султану).
В начале июня Эрдоган сообщил, что на границах Турции могут начаться антитеррористические операции. И окончательное решение по этому поводу будет вскоре принято. Кампания затронет четыре региона Сирии.
Против этого решения выступили Соединенные Штаты. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, данная операция подорвет усилия по борьбе с ИГ (организация запрещена в Казахстане).
Проведение Анкарой операции прокомментировали также в российском правительстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973378-erdogan-mozhet-obyavit-o-nachale-voennoy-operatsii-v-sirii-soobschili-turetskie-smi/