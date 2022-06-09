Лондонские компании начали сбор данных о зарубежных активах сотен россиян
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Юристы из компаний лондонского Сити, которые отслеживают активы, обнаружили, что сотни высокопоставленных лиц России держат свои активы за рубежом, передает Bloomberg.
Эти лица, по их словам, могут быть добавлены в санкционные списки.
Юристы нацелены на чиновников в российском правительстве и военных, которые имеют активы на миллионы фунтов стерлингов, что хранятся в Британии или на юге Франции.
Списки с именами, как утверждают источники, передаются в посольство Украины в Лондоне. К последним с просьбой найти незаконные российские активы обратились из самой Украины.
Названия британских компаний, которые участвуют в данном процессе, не раскрываются.
Тем временем в Великобритании ужесточили правила соблюдения экономических санкций, которые были введены британской стороной в отношении физического или юридического лица.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973342-londonskie-kompanii-nachali-sbor-dannyh-o-zarubezhnyh-aktivah-soten-rossiyan/