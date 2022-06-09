Демонстранты попытались прервать речь Байдена на саммите Америк в Лос-Анджелесе

Джо Байден. Фото: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Демонстранты попытались прервать речь президента Байдена на саммите Америк, который проходил в Лос-Анджелесе. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

Как только Байден начал приветственную речь для собравшихся, кто-то из присутствующих в зале начал выкрикивать ему "Никакого ископаемого топлива!".

В ответ американский президент сделал паузу и усмехнулся. А затем снова продолжил свою речь.

Как пишет РИА Новости, помешавших речи Байдена вывели из зала.

Другой инцидент произошел на улице перед театром Майкрософт, где проходил саммит Америк. Активистка с мегафоном на дороге что-то выкрикивала вслед проезжающему кортежу. Ее действия пресек полицейский.

Ранее мы писали, что США исключили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа из саммита Америк, так как в этих странах отсутствует демократия и систематически не соблюдаются права человека, утверждает американская сторона.

В ответ некоторые из лидеров стран-участниц саммита пригрозили пропустить мероприятие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973311-demonstranty-popytalis-prervat-rech-baydena-na-sammite-amerik-v-los-andzhelese/