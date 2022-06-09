США предоставили Украине помощь в размере одного миллиарда долларов

Посол США в Украине Бриджет Бринк и глава минфина Украины Сергей Марченко. Фото: Twitter/Ambassador Bridget A. Brink

Посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter сообщила, что американское правительство уже предоставило украинской стороне помощь в размере одного миллиарда долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят Украине еще 7,5 млрд долларов.

"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере одного миллиарда долларов уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще 7,5 млрд долларов ожидается", - сообщила Бринк.

Напомним, в мае США утвердили дополнительную финансовую помощь Украине в размере 40 млрд долларов. Эти средства, как сообщала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook, будут направлены не только на закупку оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973257-ssha-predostavili-ukraine-pomosch-v-razmere-odnogo-milliarda-dollarov/