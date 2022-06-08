"Аэрофлот" хочет заказать 300 самолетов российского производства, сообщили "Ведомости"

Самолет компании "Аэрофлот". Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Российская авиалиния "Аэрофлот" намерена заказать 300 самолетов у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), рассказали "Ведомостям" источники.

ОАК, как известно, входит в состав "Ростеха".

Большая часть заказа приходится на воздушные суда последнего поколения Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Также обсуждается заказ на Ту-214. При этом точное количество самолетов не уточняется.

Недавно генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация собирается выпустить 110 самолетов типа МС-21, Ту-214 и Ил-114. И еще 500 к 2030 году.

Напомним, в конце мая стало известно, что "Аэрофлот" столкнулся с дефицитом запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. Нехватка случилась из-за введенных ранее санкций в связи с войной в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973138-aeroflot-hochet-zakazat-300-samoletov-rossiyskogo-proizvodstva-soobschili-vedomosti/