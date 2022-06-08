"Известия": Национализировать активы военных и чиновников из Украины предложили в России

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В российском правительстве предложили национализировать активы чиновников и военных из Украины, причастных, по словам инициаторов обращения, к обстрелам в России и Донбассе, передают "Известия".

Национализированные средства украинских лиц, как утверждается в обращении российского депутата от КПРФ Сергея Обухова, будут направлены потерпевшим гражданам в качестве компенсации.

В обращении отмечается, что такая же мера была предпринята украинской стороной 10 мая. Владимир Зеленский тогда подписал закон, согласно которому разрешено в принудительном порядке изымать собственность россиян и российских резидентов на территории Украины.

В последующем активы национализируются и уходят в пользу государства, в частности, на нужды украинской армии.

Как заявил Обухов, данный их шаг должен послужить сигналом и для других стран тоже, так как некоторые государства, по его словам, уже обсуждают, как распорядиться замороженными активами России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973113-izvestiya-natsionalizirovat-aktivy-voennyh-i-chinovnikov-iz-ukrainy-predlozhili-v-rossii/