НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заявил, что не дает гарантий неразмещения ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции, если они присоединятся к альянсу, передает РБК со ссылкой на RTS.

"В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчет нашей военной стратегии в этом регионе", – сообщил он, отметив, что данный вопрос еще не обсуждался.

По его словам, каждая страна, входящая в альянс, сама решает, размещать ли ей на своей территории ядерное оружие или нет.

Гранд добавил, что НАТО делает все возможное, чтобы ускорить вступление Швеции и Финляндии в блок. Эти страны подали свои заявки 18 мая.

Ранее Финляндия прокомментировала реакцию России на ее намерение вступить в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973079-nato-otkazalis-davat-garantii-nerazmescheniya-yadernogo-oruzhiya-v-finlyandii-i-shvetsii/