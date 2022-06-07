Минобороны Беларуси сообщило о начале занятий по боевой готовности

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На официальном сайте министерства обороны Беларуси было опубликовано сообщение о начале занятий по боевой готовности. В последний раз такие мероприятия проводились в прошлом году.

Отмечается, что подобные занятия проводятся после того, как новое пополнение освоит программу начальной военной подготовки, а также после очередного призыва на службу.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая в Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования ВС страны. Цель мероприятия - оценка готовности личного состава к реагированию при возникновении кризисных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973014-minoborony-belarusi-soobschilo-o-nachale-zanyatiy-po-boevoy-gotovnosti/