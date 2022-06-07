Австралия может вернуть в строй угольные электростанции

Мадлен Кинг. Фото: Paul Kane/Getty Images

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила, что стране, чтобы справиться с энергетическим кризисом, необходимо возобновить работу угольных электростанций, передает ABC.

"Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть угольные электростанции в работу, потому что сейчас это недостающая часть пазла", – сказала Кинг.

Она пояснила, что угольные электростанции дадут до 30% энергетических мощностей.

Отмечается, что газовый кризис в Австралии возник из-за похолодания, который и привел к росту спроса на топливо. В результате в стране начались перебои с поставками газа, а цены на него выросли. Кроме того, газовый кризис возник еще из-за незапланированного отключения электроэнергии.

Тем временем Украина заявила, что может полностью отказаться от импорта газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972962-avstraliya-mozhet-vernut-v-stroy-ugolnye-elektrostantsii/