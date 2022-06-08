Mercedes-Benz отзовет почти миллион автомобилей со всего мира

Иллюстративное фото: pexels.com

Mercedes-Benz отзывает почти миллион старых автомобилей со всего мира из-за возможных проблем с тормозной системой. На выходных компания заявила, что свяжется с владельцами автомобилей, передает BBC.

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По данным компании, всего будет отозвано 993 407 автомобилей, в том числе 70 тысяч в Германии. В прошлом году Mercedes отозвал примерно такое же количество автомобилей из-за проблем с безопасностью системы экстренного вызова. Компания заявила, что автомобили, подлежащие отзыву, были произведены с 2004 по 2015 годы и принадлежат к сериям внедорожников ML и GL, а также к минивэнам R-класса.

"Мы обнаружили, что коррозия в области соединения корпуса автомобиля может повлиять на работу тормозной системы. В случае резкого торможения это может привести к повреждению всей системы. Это может стать причиной аварии", — говорится в заявлении Mercedes.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972961-mercedes-benz-otzovet-pochti-million-avtomobiley-so-vsego-mira/