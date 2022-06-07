Президент Сербии Вучич заявил, что санкции ЕС лишили граждан его страны 600 млн долларов

Александр Вучич. Кадр из видео: Youtube/RTV Pink Official

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции в отношении нефти "украли из карманов" граждан его страны 600 млн долларов, передает РБК.

"Из-за санкций против российской нефти из карманов граждан Сербии украли 600 млн долларов [в год]. Мы находимся в трудном положении", - сказал Вучич.

Сербский президент предостерег, что большие проблемы ожидают его страну, когда эмбарго на российскую нефть окончательно вступит в силу 1 декабря.

Напомним, недавно Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, куда вошло эмбарго на нефть. К концу года, как ожидается, под запрет попадет 90 процентов российской нефти.

При этом в данном аспекте ЕС сделал исключение для Венгрии, Чехии и Болгарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972934-prezident-serbii-vuchich-zayavil-chto-sanktsii-es-lishili-grazhdan-ego-strany-600-mln-dollarov/