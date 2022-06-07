Япония ввела санкции против двух банков России и одного банка в Беларуси

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Правительство Японии ввело санкции против двух банков России и одного банка в Беларуси, передает РБК со ссылкой на сообщение на сайте министерства иностранных дел Японии.

Меры коснулись Россельхозбанка и Московского кредитного банка в России. А также Белорусского банка развития.

Согласно введенным санкциям, замораживаются активы вышеперечисленных банков, вводятся ограничения по движению капитала и платежам.

Помимо этого, Япония запретила вывоз товаров в Россию, которые способствуют "укреплению промышленной базы". Не уточняется, о каких товарах идет речь.

С начала войны в Украине Япония неоднократно вводила санкции против России.

К примеру, в начале апреля страна ввела ограничения на российские Альфа-банк и Сбербанк. Затем запретила импорт из России 38 видов товаров. Был также расширен список санкций в отношении россиян.

А в начале мая Россия ввела санкции против премьера Японии Кисиды и членов его администрации. Сам премьер эти действия осудил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972922-yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-dvuh-bankov-rossii-i-odnogo-banka-v-belarusi/