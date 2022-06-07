Китай тайно начал строить военно-морскую базу в Камбодже, сообщила WP

Камбоджа. Иллюстративное фото: Pexels

Китай тайно начал строить военно-морскую базу в Камбодже. Но обе страны категорически отрицают это и принимают меры для сокрытия данного факта, передает The Washington Post.

Это второе военное сооружение Китая в другой стране и первое в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая иностранная база КНР была построена в Джибути - стране Восточной Африки.

Расположение подобных объектов, по словам западных экспертов, усилит влияние Китая в регионе и присутствие страны вблизи ключевых морских путей.

"По нашим оценкам, Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для китайских лидеров, которые рассматривают его как законную и историческую сферу влияния Китая", - выразил мнение источник.

Один из китайских чиновников подтвердил, что база будет использоваться китайской стороной. Но отметил, что только ее часть, а не весь объект полностью. Церемония закладки фундамента, на которой будет присутствовать официальное лицо Китая, должна состояться в четверг, 9 июня.

Посольство Камбоджи в США заявило, что объект строят с целью укрепления военно-морских возможностей страны и борьбы с преступлениями в море.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972895-kitay-tayno-nachal-stroit-voenno-morskuyu-bazu-v-kambodzhe-soobschila-wp/