Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения резолюций СБ ООН

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Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что самолеты канадских ВВС усилили разведывательную деятельность в отношении КНР, передает РИА Новости.

По словам чиновника, канадская сторона совершает провокации и усиливает разведывательную деятельность в отношении Пекина. Эти действия там совершают под предлогом якобы выполнения резолюции СБ ООН по Северной Корее.

У Цянь заявил, что Китай решительно выступает против этих действий.

На прошлой неделе Канада указала ВВС КНР на непрофессионализм и угрожающее безопасности поведение на международном воздушном пространстве.

Сообщалось, что конфликт между сторонами возник, когда пилоты канадских ВВС осуществляли миссию NEON, которая стартовала в 2019 году. В рамках миссии корабли и самолеты Канады патрулируют территорию вокруг КНДР, чтобы следить за тем, чтобы страна не нарушала санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972811-kitay-obvinil-kanadu-v-provokatsiyah-pod-predlogom-vypolneniya-rezolyutsiy-sb-oon/