Бывший завод Renault в Москве переименовали в "Москвич"

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Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц России (ЕГРЮЛ), бывший завод Renault в Москве официально был переименован в АО "Московский автомобильный завод Москвич", передает РБК.

Данные изменения были внесены 3 июня.

Кроме того, в реестре также была зафиксирована и смена руководителя. Теперь им значится замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Ранее пост руководителя занимал Ян Птачек.

В середине мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность и собственность правительства Москвы.

Спустя месяц после войны в Украине компани Renault заявила, что приостанавливает свое производство на территории России. На заводе французского автоконцерна в Москве собирались кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972768-byvshiy-zavod-renault-v-moskve-pereimenovali-v-moskvich/