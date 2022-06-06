Бывший завод Renault в Москве переименовали в "Москвич"
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Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц России (ЕГРЮЛ), бывший завод Renault в Москве официально был переименован в АО "Московский автомобильный завод Москвич", передает РБК.
Данные изменения были внесены 3 июня.
Кроме того, в реестре также была зафиксирована и смена руководителя. Теперь им значится замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Ранее пост руководителя занимал Ян Птачек.
В середине мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность и собственность правительства Москвы.
Спустя месяц после войны в Украине компани Renault заявила, что приостанавливает свое производство на территории России. На заводе французского автоконцерна в Москве собирались кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972768-byvshiy-zavod-renault-v-moskve-pereimenovali-v-moskvich/