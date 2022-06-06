Китай успешно отправил экипаж на новую космическую станцию

Запуск корабля "Шэньчжоу-14" . Кадр из видео: twitter.com/SpokespersonCHN

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая был успешно запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя астронавтами на борту, передает CNN.

Три астронавта – Чен Дун, Лю Ян и Цай Сючже – будут жить и работать в основном модуле "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун" на протяжении полугода. В декабре они вернутся на Землю.

Отмечается, что астронавты будут продолжать строительные работы на космической станции, которую власти Китая намерены ввести в эксплуатацию до конца этого года. По их планам, после завершения работ станция будет функционировать 15 лет.

У Китая запланированы еще шесть космических миссий до конца 2022 года.

В апреле китайские астронавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу успешно завершили свою шестимесячную миссию "Шэньчжоу-13" и прибыли в Пекин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972764-kitay-uspeshno-otpravil-ekipazh-na-novuyu-kosmicheskuyu-stantsiyu/