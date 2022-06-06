Финляндия прокомментировала реакцию России на ее намерение вступить в НАТО

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Глава финской службы безопасности и разведки прокомментировал реакцию России на новость о том, что Финляндия собирается вступить в НАТО, передает Financial Times.

"Все было довольно тихо, и будем надеяться, что так и останется", - сказал Антти Пелттари.

Глава службы безопасности и разведки Финляндии заявил, что они продолжают следить за действиями российской стороны.

После объявления о вступлении в Североатлантический альянс Хельсинки были готовы к возможным кибер- или гибридным атакам. Но ничего такого пока не произошло.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае. Их вступлению воспротивилась Турция, выдвинув свои требования. Вскоре после этого высказался и президент Хорватии Зоран Миланович.

А президент США Джо Байден поддержал быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972704-finlyandiya-prokommentirovala-reaktsiyu-rossii-na-ee-namerenie-vstupit-v-nato/