Чету Байденов срочно эвакуировали из-за частного самолета, влетевшего в зону над их домом

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из загородного дома после сообщения о частном самолете, который вошел в закрытую воздушную зону над городом в штате Делавэр.

Как пишет РИА Новости, частный самолет вошел в закрытую воздушную зону над городом в штате Делавэр по ошибке. Об этом сообщил представитель секретной службы США Энтони Гульельми.

Инцидент, по имеющимся данным, произошел накануне в районе 11 часов вечера по времени Нур-Султана.

Главу государства и его супругу эвакуировали в безопасное место, а примыкающий к их дому район временно перекрыли. Угрозы для жизни Байденов не было. Сейчас они вернулись в свой дом.

"Самолет немедленно сопроводили за пределы защищенной зоны", — заявил Гульельми.

По итогам предварительного расследования установлено, что приборы на самолете не были настроены на нужную частоту, поэтому пилот не услышал предупреждения и не последовал предписаниям властей.

Отмечается, что уполномоченные лица проведут с ним беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972623-chetu-baydenov-srochno-evakuirovali-iz-za-chastnogo-samoleta-vletevshego-v-zonu-nad-ih-domom/