Полицейских, задержавших казахстанских туристов, уволили в Самарканде

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Двоих сотрудников органов внутренних дел Узбекистана, которые применили при задержании электрошокеры к казахстанским туристам в Самарканде в мае этого года, уволили.

Как сообщает "Газета.uz", в Самарканде уволены два сотрудника УВД, применившие силу и электрошокеры во время задержания туристов из Казахстана.

По данным издания, в отношении уволенных прокуратура возбудила уголовное дело о превышении власти.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 мая в Узбекистане. в Самарканде патрульные задержали группу туристов, среди которых были казахстанцы.

Задержание произошло с применением электрошокеров - казахстанцев принудительно доставили в участок для установления личности, несмотря на наличие у них документов.

Позже МИД Казахстана обратился к узбекистанским коллегам с письмом, чтобы разобраться в ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972515-politseyskih-zaderzhavshih-kazahstanskih-turistov-uvolili-v-samarkande/