КНДР временно возглавила группу ООН по разоружению

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Северная Корея временно стала председателем на Конференции по разоружению. Это вызвало критику и негодование со стороны ряда стран, передает Би-би-си.

Цели Конференции ООН по разоружению - предотвращение ядерной войны и стремление положить конец гонкам ядерных вооружений.

Конвенция по разоружению проводится трижды в год. Штаб-квартира ее расположена в Женеве. Председательство каждый раз переходит от одной страны-участника к другой. На этот раз возглавить орган дали Северной Корее.

И это стало причиной негодования со стороны некоторых стран, так как КНДР регулярно проводит испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Последние запрещены Советом Безопасности ООН. Из-за этого против КНДР западными странами были введены санкции.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены безрассудными действиями КНДР, которые продолжают серьезно подрывать саму ценность Конференции по разоружению", - заявил посол Австралии в совместном с другими странами заявлением.

Напомним, в конце мая КНДР в очередной раз запустила МБР в сторону Японского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972405-kndr-vremenno-vozglavila-gruppu-oon-po-razoruzheniyu/