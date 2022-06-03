Белый дом впервые в истории начнет платить зарплату своим стажерам

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Белый дом впервые в истории будет платить заработную плату своим стажерам. Платить будут 750 долларов в неделю, начиная с осени. Сообщение появилось на официальном сайте.

В ходе 14-недельной стажировки, которая начнется осенью, практиканты будут получать заработную плату двумя частями. Первую получат в начале программы стажировки, а вторую - в конце. Платить будут 750 долларов в неделю.

"Стажеры, участвующие в программе стажировок Белого дома, будут задействованы в офисе Белого дома и офисе вице-президента", - сказано в сообщении.

Как говорится в сообщении, неоплачиваемая стажировка служит барьером для специалистов и талантливых студентов на пути к карьерному росту. И оплата за труд предоставляет равные возможности для студентов с низким доходом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972351-belyy-dom-vpervye-v-istorii-nachnet-platit-zarplatu-svoim-stazheram/