Байден поддержал быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Джо Байден. Фото: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Американский президент Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что поддерживает усилия по быстрому вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

На встрече также присутствовала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Политики обсудили предстоящий саммит НАТО, который состоится 29-30 июня в испанском Мадриде. Затронули тему последствий войны в Украине, вопрос укрепления обороноспособности альянса и другие аспекты.

Кроме того, Байден поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

"Байден заявил о своей решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления [Швеции и Финляндии]", - сказано в сообщении.

Напомним, против вступления в альянс обеих стран высказался президент Турции Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972340-bayden-podderzhal-bystroe-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato/