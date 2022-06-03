Королева Елизавета II пропустит службу в честь празднования 70-летия правления

Королева Елизавета II. Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

Британская королева Елизавета II пропустит службу в соборе святого Павла в Лондоне 3 июня. За день до этого монарх почуствовала "дискомфорт", передает Mail Online.

2 июня 96-летняя Елизавета II появилась на первом дне празднования по случаю 70-летия ее правления - платинового юбилея. К слову, мероприятия в честь знаменательной даты будут длиться четыре дня.

Известно, что британская королева в последнее время жаловалась на проблемы с ногами. И после 2 июня она почувствовала "дискомфорт".

"Принимая во внимание поездку и активность, необходимые для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с большой неохотой пришла к выводу, что не будет на ней присутствовать", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Отмечается, что в последние месяцы Елизавета II нередко отменяла мероприятия из-за проблем со здоровьем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972334-koroleva-elizaveta-ii-propustit-sluzhbu-v-chest-prazdnovaniya-70-letiya-pravleniya/