Меркель выразила поддержку Украине

Ангела Меркель. Фото: Andreas Gora - Pool/Getty Images

На мероприятии в минувшую среду, 1 июня, бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выразила поддержку Украине, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Меркель сделала на мероприятии, которое было приурочено к уходу председателя германской ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.

"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россию, и поддерживаю их право на самооборону", - заявила экс-канцлер ФРГ.

Это не первый раз, когда Меркель публично поддержала украинскую сторону.

Ранее в интервью сайту dpa она осудила действия России, выразила солидарность с Зеленским и поприветствовала ответные меры со стороны Запада.

Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии на протяжении 16 лет - с 2005 по 2021 год. Являлась первой женщиной на этом посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972241-merkel-vyrazila-podderzhku-ukraine/