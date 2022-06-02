Меркель выразила поддержку Украине
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На мероприятии в минувшую среду, 1 июня, бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выразила поддержку Украине, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление Меркель сделала на мероприятии, которое было приурочено к уходу председателя германской ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.
"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россию, и поддерживаю их право на самооборону", - заявила экс-канцлер ФРГ.
Это не первый раз, когда Меркель публично поддержала украинскую сторону.
Ранее в интервью сайту dpa она осудила действия России, выразила солидарность с Зеленским и поприветствовала ответные меры со стороны Запада.
Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии на протяжении 16 лет - с 2005 по 2021 год. Являлась первой женщиной на этом посту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972241-merkel-vyrazila-podderzhku-ukraine/