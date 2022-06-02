Швейцария отклонила запрос Дании об отправке танков швейцарского производства в Украину

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Швейцарии заблокировало запрос Дании об отправке в Украину в качестве военной помощи танки швейцарского производства, передает Politico.

Запрос Дании об отправке 20 танков Piranha был отклонен Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO). Последний выполняет функцию органа, который отвечает за экспорт вооружений.

Решение швейцарской стороны было принято на основании нейтралитета. А Дания, в свою очередь, намеревалась направить вооружения в зону конфликта.

Согласно данной политике, государства, которые имеют в наличии оружие швейцарского производства, должны запрашивать разрешение на его отправку в другие страны.

В апреле Швейцария запретила Германии отправлять в Украину свои боеприпасы, используемые в танках Gepard.

Также недавно Израиль запретил правительству ФРГ поставлять украинской стороне оружие, изготовленное по их технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972213-shveytsariya-otklonila-zapros-danii-ob-otpravke-tankov-shveytsarskogo-proizvodstva-v-ukrainu/