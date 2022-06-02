Хорватия может перейти на евро с 2023 года

Флаг Хорватии. Фото: Jason Wells/Loop Images/Universal Images Group via Getty Images

Хорватия готова перейти на общеевропейскую валюту с начала следующего года. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

"Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств-членов еврозоны достигнет 20", – сообщается в отчете.

Отмечается, что Хорватия выполнила условия для перехода на евро. Однако Совет ЕС примет решение о переходе страны на общеевропейскую валюту в первой половине июля, "после обсуждений в Еврогруппе и Евросовете, а также после того, как Европарламент и ЕЦБ выскажут свое мнение".

Ранее Хорватия заявила, что намерена голосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будут внесены поправки в закон о выборах в Боснии и Герцеговине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972177-horvatiya-mozhet-pereyti-na-evro-s-2023-goda/