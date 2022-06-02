ООН сменила официальное название Турции

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Организация Объединенных Наций (ООН) удовлетворила прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу изменить название страны, передает РБК со ссылкой на Anadolu.

Глава турецкого МИД обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой изменить название Турции в международных и официальных документах.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация получила письмо, изменение в названии вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Теперь короткое название страны будет обозначаться как Türkiye, а не Turkey.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что их правительство официально сменило название Беларуси. Страна в официальных документах Норвегии будет называться Belarus. А не Hviterussland. С норвежского hvite - "белый", Russland - "Россия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972134-oon-smenila-ofitsialnoe-nazvanie-turtsii/