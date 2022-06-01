Таиланд упростил правила въезда для иностранных граждан

Таиланд. Фото: pixabay.com

В Таиланде с 1 июня отменен карантин для всех категорий путешественников. Ранее от пребывания на карантине по прибытии в страну освобождали только привитых туристов, передает РИА Новости.

Иностранным гражданам, не получившим вакцину, нужно лишь сделать антигенный экспресс-тест в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд. Затем отрицательный результат необходимо внести в заявку на въезд на платформе ThailandPass.

Вышеперечисленные правила распространяются и на детей от шести до 18 лет.

Кроме того, прибывшим из других стран нужно иметь при себе медицинскую страховку от коронавирусной инфекции с покрытием на сумму не менее 10 тыс. долларов.

Также сообщается, что контрольно-пропускные пункты на границах Таиланда с Малайзией, Мьянмой и Камбоджей открылись с 1 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972052-tailand-uprostil-pravila-vezda-dlya-inostrannyh-grazhdan/