Кыргызстан ввел запрет на экспорт сахара
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Кабинет министров Кыргызстана принял решение ввести временный запрет на вывоз сахара, передает 24kg.
Данная мера вводится на полгода.
"Кабинет министров Кыргызстана вводит временный запрет на вывоз сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев", – говорится в публикации.
Отмечается, что постановление было разработано для исключения возможности массового вывоза сахара из страны, а также для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана и сдерживания цен на рынке сахара.
Запретить экспорт сахара предложило министерство сельского хозяйства Кыргызстана.
В мае в Казахстане также был введен запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового сроком на шесть месяцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971939-kyrgyzstan-vvel-zapret-na-eksport-sahara/