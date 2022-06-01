Канада ввела санкции против Кабаевой

Алина Кабаева на Олимпийских играх в 2014 году. Фото: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images

Правительство Канады ввело очередные санкции в отношении 22 физических и четырех юридических лиц России. Сообщение появилось на официальном сайте от лица главы МИД Мелани Жоли.

В новый санкционный список Канады попали экс-гимнастка Алина Кабаева, дочери и бывшая супруга российского олигарха Михаила Фридмана и другие, близкие к российскому правительству люди, а также члены их семей.

Кроме того, ограничения коснулись Россельхозбанка, Инвестторгбанка, управляющих компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Ранее санкции против Алины Кабаевой были введены правительством Великобритании. Помимо нее, в список попали еще 11 лиц, входящих, по мнению британских властей, в ближайшее окружение Владимира Путина.

Также СМИ сообщали, что меры на бывшую спортсменку намеревался наложить Евросоюз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971910-kanada-vvela-sanktsii-protiv-kabaevoy/