Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии увеличилось до ста

Разрушенные дома после дождей в Бразилии. Фото: Sergio Maranhao/AFP/Getty Images

В бразильском штате Пернамбуку из-за оползней, вызванных проливными дождями, погибло уже сто человек. Ранее сообщалось о 84 жертвах разбушевавшейся стихии.

Число жертв сильных дождей и оползней в бразильском штате Пернамбуку выросло до ста, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.

"Число погибших в Пернамбуку выросло до 100. Пропавшими без вести считаются 16 человек", – сообщили корреспонденты.

Также, по данным местных властей, более 6 тыс. человек остались без крова.

Напомним, что ранее сообщалось о 84 погибших из-за ливней в северо-восточной Бразилии. Отмечалось, что спасатели ведут поиски 56 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Еще раньше поступала информация о жертвах в штате Алагоас, который также находится в северо-восточной части Бразилии. По данным на воскресенье, 29 мая, там было зарегистрировано две смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971902-sotni-chelovek-dostiglo-chislo-zhertv-pogibshih-iz-za-silnyh-dozhdey-v-brazilii/