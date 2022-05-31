Около 30 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня

Китайский истребитель. Фото: twitter.com/MoNDefense

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило в своем Twitter-аккаунте, что как минимум 30 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Согласно заявлению Минобороны острова, в зону действия ПВО Тайваня вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11 и шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть самолетов Y-8.

Отмечается, что самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) залетают в эту зону почти каждый день – 28 мая вошли семь, а 29 мая – пять.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае нападения Китая. После этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вопрос Тайваня касается только Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971761-okolo-30-voennyh-samoletov-kitaya-voshli-v-zonu-deystviya-pvo-tayvanya/