Победившая на Евровидении украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду

Участники группы Kalush Orchestra на сцене с наградой. Фото: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году победила на "Евровидении", продала на благотворительном аукционе свою награду – хрустальный микрофон – за 900 тыс. долларов (390 млн тенге). Об этом музыкальный коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы благодарны каждому из вас, кто пожертвовал средства на этом аукционе, и особенно благодарны команде WhiteBit, которая выкупила кубок за 900 тыс. долларов и с этого момента становится правообладателем нашего кубка", – говорится в публикации.

Одним из организаторов аукциона стал украинский телеведущий Сергей Притула, который также является руководителем одноименного фонда, помогающего военным Украины.

Сергей Притула на странице в Instagram заявил, что средства, полученные от продажи награды, будут потрачены на покупку беспилотных ударно-разведывательных систем PD-2 для ВС Украины.

Напомним, в конкурсе "Евровидение-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra. В тройке призеров также оказались Великобритания и Испания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971621-pobedivshaya-na-evrovidenii-ukrainskaya-gruppa-kalush-orchestra-prodala-svoyu-nagradu/