Члены правящей партии Южной Кореи посетят Киев

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Делегация правящей партии Южной Кореи в следующем месяце прибудет с официальным визитом в Украину, чтобы выразить свою поддержку и солидарность, передает агентство Yonhap.

Визит в Киев консервативной политической партии Южной Кореи "Сила народа" во главе с председателем Ли Джун Соком состоится в июне. Но точную дату пока не сообщили.

В официальном заявлении партии утверждается, что они станут первой партией из Азии, посетившей украинскую столицу.

"Южнокорейцы сожалеют о ситуации в Украине и надеются на скорейший мир", - гласит сообщение.

С начала войны в Украине Сеул выступил в поддержку территориальной целостности Украины и поддержал антироссийские санкции.

Партия "Сила народа" Южной Кореи была сформирована в феврале 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971597-chleny-pravyaschey-partii-yuzhnoy-korei-posetyat-kiev/