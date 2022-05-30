Норвегия сменила название Беларуси

Анникен Хюитфельдт и Светлана Тихановская. Фото: Twitter/Anniken Huitfeldt

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила в официальном Twitter, что их правительство официально сменило название Беларуси.

"С сегодняшнего дня, в Международный день солидарности с Беларусью, мы больше не будем использовать название Hviterussland [старое название Беларуси] в норвежском языке. Я была рада вчера сообщить об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской", - сказала Хюитфельдт.

Таким образом, Беларусь в официальных документах Норвегии будет называться Belarus. А не Hviterussland. С норвежского hvite - "белый", Russland - "Россия".

Тихановская поприветствовала решение правительства Норвегии и назвала данный шаг больше, чем просто символическим.

В 2019 году решение переименовать Беларусь приняла Швеция. А в прошлом году такой шаг предприняла Дания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971555-norvegiya-smenila-nazvanie-belarusi/