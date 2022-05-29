Более 30 человек погибло из-за проливных дождей в Бразилии (видео)

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В пятницу и субботу ливни обрушились на два крупных города Бразилии, из-за чего погибли по меньшей мере 35 человек. Это четвертое крупное наводнение в стране за пять месяцев.

Проливные дожди обрушились на штаты Пернамбуку и Алагоас в Бразилии, передает The Guardian.

По состоянию на полдень субботы, в штате Пернамбуку погибли по меньшей мере 33 человека. Оползни, вызванные дождями, разрушали кварталы, расположенные на склонах холмов.

По данным правительства штата, еще 765 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, власти соседнего штата Алагоас зарегистрировали две смерти.

Отмечается, что почти весь 2021 год на большей части Бразилии была сильная засуха. Но в конце декабря и начале января дожди обрушились на штат Баия, также расположенный на северо-востоке Бразилии.

Позже, во время сильных дождей в Петрополисе, число погибших достигло 104 человек, восемь из которых были детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971518-35-chelovek-pogibli-iz-za-prolivnyh-dozhdey-v-brazilii-video/