Экс-главу Лувра обвинили в торговле египетскими артефактами

Жан-Люк Мартинес. Кадр из видео: YouTube/France 3 Bourgogne-Franche-Comte

Бывшего президента парижского Лувра обвинили в заговоре с целью сокрытия происхождения незаконно вывезенных артефактов из Египта, передает Le Monde.

Лувр в Абу Даби приобрел в 2018 году редкую стелу с изображением имени Тутанхамона высотой 170 см, а также еще несколько других артефакта из Египта.

Главу Лувра в Париже Жана-Люка Мартинеса взяли под стражу во Франции 23 мая для допроса. А 25 мая уже предъявили обвинение в отмывании денег и соучастии в мошенничестве в составе организованной группировки.

Утверждается, что он поспособствовал передаче предметов древности Египта Лувру в Абу Даби.

Позже Мартинеса освободили, но он все еще остается под надзором суда.

Жан-Люк Мартинес руководил Лувром с 2013 по 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971296-eks-glavu-luvra-obvinili-v-torgovle-egipetskimi-artefaktami/