Великобритания сделает ирландский официальным языком в Северной Ирландии

Белфаст, Северная Ирландия. Фото: Pexels

Правительство Великобритании опубликовало на официальном сайте сообщение о законопроекте, согласно которому ирландский язык получит статус официального в Северной Ирландии.

"Законопроект о самобытности и языке (Северная Ирландия) предусматривает меры по продвижению и уважению разнообразной национальной, культурной и языковой самобытности Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Согласно закону, ирландский язык будет находиться "под защитой" уполномоченного, которому поручена разработка стандартов. Последние облегчат взаимодействие между госорганами и теми, кто говорит на ирландском языке.

Законопроект будет обсуждаться 7 июня.

Данные от 2011 года показали, что только 3,7% жителей Северной Ирландии свободно говорят на ирландском языке, передает Politico.

Северная Ирландия расположена в северо-восточной части острова Ирландия и является частью Соединенного Королевства Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971131-velikobritaniya-sdelaet-irlandskiy-ofitsialnym-yazykom-v-severnoy-irlandii/