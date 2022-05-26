Швейцария сообщила о намерении конфисковать активы в 104 млн долларов у соратника Виктора Януковича

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Правительство Швейцарии на официальном сайте сообщило, что намерено конфисковать активы у экс-соратника Виктора Януковича, бывшего президента Украины, на сумму в 104 млн долларов.

Решение о конфискации не связано с санкциями ЕС против России, введенными в 2022 году с начала войны в Украине.

Федеральный совет Швейцарии возбудил дело об административной конфискации активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму свыше 100 млн швейцарских франков (104 млн долларов).

Деньги будут возвращены в Украину, если по итогам судебного разбирательства будет принято решение об окончательной конфискации.

104 млн долларов Юрия Иванющенко были заморожены в Швейцарии после событий 2014 года в Украине. Также в стране были заморожены активы самого Януковича и людей из его окружения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971107-shveytsariya-soobschila-o-namerenii-konfiskovat-aktivy-v-104-mln-dollarov-u-soratnika-viktora-yanukovicha/