Принц Чарльз прибыл в Румынию, чтобы встретиться с украинскими беженцами

Принц Чарльз говорит с семьей из Украины в центре для беженцев в Румынии. Фото: Yui Mok - Pool/Getty Images

Старший сын королевы Елизаветы II принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Румынии, который расположен недалеко от Бухареста, передает Би-би-си.

Это первый подобный визит члена британской королевской семьи с начала войны в Украине. Принц Чарльз встретился с украинскими семьями и выразил им свою поддержку.

Также монарх поговорил с волонтерами и работниками центра, решительно осудив "жестокие действия" против Украины.

Данные сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гласят, что с начала войны в Румынию прибыли свыше 972 тыс. жителей Украины.

Всего с 24 февраля охваченную войной страну покинули 6,6 млн человек. Большая их часть направилась в Польшу. При этом 2,1 млн человек вернулись в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971088-prints-charlz-pribyl-v-rumyniyu-chtoby-vstretitsya-s-ukrainskimi-bezhentsami/