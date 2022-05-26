Джордж Сорос высказался о риске Третьей мировой войны

Джордж Сорос. Кадр из видео: YouTube/Bloomberg

Миллиардер и меценат Джордж Сорос во время традиционного ужина, приуроченного ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, заявил, что вторжение России в Украину можно рассматривать как отправную точку Третьей мировой войны. Он также высказался о том, что резкий спад экономической активности Китая, связанный с локдаунами, может иметь глобальные последствия, передает CNBC.

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«Вторжение России в Украину потрясло Европу. И даже когда боевые действия прекратятся (а это рано или поздно должно произойти), мир никогда не вернется к прежнему состоянию. Это действительно может оказаться отправной точкой Третьей мировой войны, которую наша цивилизация может не пережить», — заявил миллиардер.

Он акцентировал внимание на том, что наибольшую угрозу для человечества представляет тот факт, что такие важные вещи, как пандемия, изменения климата и антиядерная повестка отошли на второй план в свете последних событий.

Сорос также отметил, что, если в ближайшее время Китай не стабилизирует ситуацию с COVID-19, это также может иметь глобальные последствия для мировой экономики.

"Экономика Китая сильно пострадала. Проблемы будут только усугубляться, если руководство страны не изменит курс. Ущерб может быть настолько велик, что затронет всю мировую экономику. Если цепочки поставок не восстановятся, то глобальная инфляция рискует превратиться в глобальную депрессию", — сказал Джордж Сорос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970940-dzhordzh-soros-vyskazalsya-o-riske-tretey-mirovoy-voyny/