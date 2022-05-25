США отказались продлевать лицензию на обслуживание внешнего госдолга России

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Министерство финансов США на сайте объявило, что запретит западным лицам получать долговые платежи по суверенным облигациям России.

Срок действия генеральной лицензии 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи от этих бумаг, истекает 25 мая 2022 года.

Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) сообщило, что продлевать лицензию не будет.

Отсутствие данной лицензии станет причиной того, что министерство финансов России не сможет довести деньги до держателей его международных облигаций. Они могут довести средства до инвесторов из США, если бумаги номинированы в евро, объяснили в РБК.

Тем временем казахстанские банки ужесточили правила получения платежных карт россиянами, опасаясь санкций со стороны Запада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970871-ssha-otkazalis-prodlevat-litsenziyu-na-obsluzhivanie-vneshnego-gosdolga-rossii/