Венгрия введет режим ЧП из-за ситуации в Украине

Виктор Орбан. Фото: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране введут чрезвычайное положение из-за боевых действий на территории Украины и других экономических трудностей.

По словам Орбана, решение о введении режима ЧП в Венгрии было одобрено парламентом сегодня, 24 мая, пишет издание Bloomberg.

Политик назвал введение чрезвычайного положения новым инструментом, который даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования" на последствия событий в Украине.

Сообщается, что режим ЧП вступит в силу в среду, 25 мая, в полночь по местному времени (в 04:00 по времени Нур-Султана).

Орбан также отметил, что правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970863-vengriya-vvedet-rezhim-chp-iz-za-situatsii-v-ukraine/