Болгария сообщила, что ожидает от ЕК инструкций по оплате российского газа в рублях

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Министр энергетики Болгарии Александр Николов рассказал, что они поднимут в Еврокомиссии вопрос об оплате газа из России в рублях, передает bTV.

Компании Германии и Италии уже начали процедуру открытия рублевых счетов в Газпромбанке. В то время, как Болгария, Финляндия и другие пока не рискуют делать этого.

Поэтому министр энергетики Болгарии пообещал поднять этот вопрос в Еврокомиссии.

"Это очень хороший вопрос, который мы поднимем на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким", - сказал Николов.

Пока что ЕК ясно дала понять, что плата в рублях является нарушением санкций. Но там не уточнили, действует ли запрет для частных компаний.

Также Николов подтвердил, что они договорились о поставках сжиженного природного газа из США.

Тем временем импортеры российского газа в Греции перешли на оплату в рублях. Основными из них являются компании DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", - сообщил источник.

Ранее Армения начала платить за российский газ в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970754-bolgariya-soobschila-chto-ozhidaet-ot-ek-instruktsiy-po-oplate-rossiyskogo-gaza-v-rublyah/