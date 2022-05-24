Франция объяснила идею создания европейского политического общества

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На сайте министерства иностранных дел Франции говорится, что инициатива президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического общества не является альтернативой вступления Украины в ЕС.

Франция приветствует заявку Украины на вступление в ЕС. Документ будет рассмотрен в июне этого года.

В свою очередь, французским президентом Макроном было инициировано создание европейского политического общества, куда вошла Украина. Но при этом инициатива не является альтернативой ее вступления в ЕС.

"Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики [Макроном], не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства", - говорится в сообщении.

Главные идеи инициативы - укрепление отношений между странами Европы и поддержка стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Ранее Макрон сообщил Зеленскому, что членство Украины в ЕС будет рассмотрено в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970738-frantsiya-obyasnila-ideyu-sozdaniya-evropeyskogo-politicheskogo-obschestva/