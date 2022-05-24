Сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка

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Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение окончательно уйти из России, об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

"Starbucks приняла окончательное решение уйти и более не присутствовать на рынке", – говорится в заявлении.

Отмечается, что компания продолжит оплачивать зарплату своим почти двум тысячам сотрудникам в течение шести месяцев и поможет им найти новую работу.

В марте Starbucks сообщила о том, что приостанавливает работу в России и временно закрывает сотни своих кофеен.

Ранее стало известно, что американская компания Levi’s тоже решила окончательно покинуть Россию, продав свой бизнес в этой стране.

Кроме того, российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing, который занимается развитием таких брендов, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970688-set-kofeen-starbucks-okonchatelno-uhodit-s-rossiyskogo-rynka/